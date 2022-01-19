為了減少塑膠垃圾，環保署日前「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，今天邀請連鎖便利商店、速食店業者舉行法案研商會，會中有業者表示，該法案求連鎖便利商店及連鎖速食店業者要從2023年起年度減量率達15％、2024年達18％、2025年達25％，雖然提供5元價差，但仍無法強迫消費者使用，「設置目標也不一定能夠達的到」。

環保署報告時表示，國內淨灘調查結果顯示廢棄飲料杯仍為十大常海灘廢棄物，為了讓業者改用環境友善材質、提高民眾自備環保杯比率，因此在預告的草案中指出「飲料店不得提供發泡塑膠（保麗龍）一次用飲料杯」、「自備循環杯應至少提供5元價差」、「連鎖便利商店及連鎖速食店應免費提供循環杯供消費者借用」，違反該法規將處1200元至6000元罰鍰。

草案也明定在2025年免費提供循環杯供消費者借用的門市應達3成的門市、該年年度減量率也要達25％，如果未達年度目標，則應提報精進計畫。

會中如摩斯漢堡代表針對草案所提「連鎖便利商店及連鎖速食店應『免費』借用循環杯」有疑義，是否可以收取「押金」，以提升消費者循環杯歸還率。

肯德基代表說，目前提供租賃循環杯的業者偏少，如果要涉及談判成本等會有問題，如要推行政策應有更多業者投入才有更多方式選擇，肯德基代表提及，草案要求業者免費提供，但未攜帶杯子應讓消費者付出更多成本，而不是把成本轉嫁給業者。

麥當勞代表則說，去年在台北、台南試辦環保杯租賃，發現便利性與乾淨程度等是消費者租賃環保杯的重要考量，建議也許能夠如UBIKE一樣由政府建構相關設施，由消費者借用後再至店內消費，否則租賃循環杯的成本可能一個就要5元至6元之間，業者可以提供5元優惠，但政府提供租賃設施。

「減塑勢在必行」，環保署回收基管會執秘王嶽斌強調，業者可以用押金等設計，但依草案規定不能收取使用費，但循環杯與UBIKE等概念仍有出入，呼籲業者不能因為有種種問題就停滯不前。