新北市林口區有名7旬老翁，昨天從住所外出拜訪朋友，一不小心搭錯公車來到桃園市蘆竹區西部濱海公路附近，當時周邊昏暗又四下無人，老翁不知自己身在何處，呆站原地吹海風，所幸遠處看見有巡邏車燈，他趕緊揮手請求警察協助，才順利回到溫暖的家。
蘆竹警分局外社派出所警員何佳哲、林俊良於18日晚間8點多擔服巡邏勤務，行經台61線與蘆竹區濱海路一段附近時，忽然發現路旁有名面色慌張的長者頻頻向巡邏車招手，趕緊上前了解。
員警表示，老翁自述住家位於新北市林口區，因搭錯公車才會到蘆竹區，但身上金錢不夠無法搭計程車，路上也沒有他人可以相助，幸好蘆竹警分局巡邏車出現。
員警考量老翁年事已高，加上街頭氣候寒冷，海風又強勁致其身軀不停發抖，於是趕緊請他上巡邏車，直接從蘆竹區將老翁載回新北市林口區的住家。老翁的妻子看見丈夫平安返家，大讚蘆竹警察熱心，願意跨越轄區，不分你我把先生平安送回來，隔日還親自攜帶水果和蛋糕到外社派出所表達謝意。
蘆竹警分局呼籲，家中如有年長者，應多給予關心並注意其動向，盡量避免讓其獨自出門，以免意外發生。
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