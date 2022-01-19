7旬老翁的妻子隔日親自帶水果和蛋糕到蘆竹警分局外社派出所表達謝意。（桃園市蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

新北市林口區有名7旬老翁，昨天從住所外出拜訪朋友，一不小心搭錯公車來到桃園市蘆竹區西部濱海公路附近，當時周邊昏暗又四下無人，老翁不知自己身在何處，呆站原地吹海風，所幸遠處看見有巡邏車燈，他趕緊揮手請求警察協助，才順利回到溫暖的家。

蘆竹警分局外社派出所警員何佳哲、林俊良於18日晚間8點多擔服巡邏勤務，行經台61線與蘆竹區濱海路一段附近時，忽然發現路旁有名面色慌張的長者頻頻向巡邏車招手，趕緊上前了解。

員警表示，老翁自述住家位於新北市林口區，因搭錯公車才會到蘆竹區，但身上金錢不夠無法搭計程車，路上也沒有他人可以相助，幸好蘆竹警分局巡邏車出現。

員警考量老翁年事已高，加上街頭氣候寒冷，海風又強勁致其身軀不停發抖，於是趕緊請他上巡邏車，直接從蘆竹區將老翁載回新北市林口區的住家。老翁的妻子看見丈夫平安返家，大讚蘆竹警察熱心，願意跨越轄區，不分你我把先生平安送回來，隔日還親自攜帶水果和蛋糕到外社派出所表達謝意。

蘆竹警分局呼籲，家中如有年長者，應多給予關心並注意其動向，盡量避免讓其獨自出門，以免意外發生。