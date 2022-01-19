台北榮總醫院加開疫苗追加劑接種特別門診，莫德納、BNT與高端三廠牌共1萬劑，提供民眾預約接種。1月22日上午接種莫德納疫苗，1月22日下午接種BNT疫苗，1月23日全天接種高端疫苗，採醫院網路預約掛號，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號，請符合資格的民眾踴躍接種。

北榮院長陳威明表示，目前疫情詭譎難料，北榮將全力以赴，為因應疫苗接種需求，除了配合中央第20期疫苗接種增設以外，也特別與台北市衛生局爭取到1萬劑的疫苗，開設新冠肺炎疫苗追加劑週末特別門診，讓符合資格的民眾可以及早施打、安心過年。

北榮副院長侯明志表示，參與防疫是台北榮總責無旁貸工作，去年（2021年）榮總陸續接受國家委託完成7個大型專案以及中正紀念堂大型接種站等任務，均能圓滿達成。此次利用過年前週末門診空閒時段，開設萬人疫苗接種門診，希望民眾踴躍預約。

由於Omicron於各國迅速傳播，為因應病毒變異株對國內防疫造成的威脅，指揮中心先前也建議符合資格者快去打三劑，而北榮這次開放打第三劑的對象為年滿18歲以上、且打完兩劑疫苗滿12週的民眾（孕婦除外）。