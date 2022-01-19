今年是台灣重要畫家蕭如松百年冥誕，蕭如松藝術園區舉辦 系列藝文活動，20日新春第一檔由水彩畫家劉木林進行旅情個展，劉擅長利用水彩渲染，所畫山川風景及懷古古厝，栩栩如生，他說在蕭老師百年冥誕藝術季打頭陣，真的很榮幸。

出身湖口鄉的劉木林說，回鄉展出很有親切感，更重要蕭老師也是他最喜愛的畫家之一，能在喜愛老師園區展出，十分高興，希望分享給新竹縣愛好水彩美術的民眾。展期從20日至2月28日，歡迎民眾趁著新春假期前來觀賞。

劉木林的畫作融合東方水墨思維，加上西方水彩技巧，東西合併的畫風，讓他的作品獨樹一格。他說，台灣大自然風景很美，古厝都十分有特色，他畫大自然風景，都將景緻透過水彩渲染，呈現出自然的氣勢，古厝也有一股懷股幽情。

劉木林學生時期時所學板金，不是學院派，他很喜歡繪畫，至今每天都在畫，從不間斷，不斷精進，作品水墨韻味已達到精準性，運用自如，也獨樹一格

不過，他培育出兩個兒子都是學院派，大兒子劉純峻，國立師範大學美術研究所畢業，曾獲第23、25屆奇美藝術獎首獎，二兒子劉純彬也是國立清華大學美術研究所肄業。

劉木林的作品曾在國際邀展80多次、國內外聯展300多次，榮獲國際水彩畫展、韓國大師獎、南京金獎、法國榮譽獎、義大利、新加坡、越南、波蘭及希臘提名獎等8個大獎。

2019年莫斯科世界頂尖水彩國際藝術節，受邀現埸合作揮毫及水彩高研班授課貴賓禮遇，獲得在場俄羅斯人很大回響，是他始料未及。