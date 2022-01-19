電子下單的投資人要留意，為避免駭客入侵，1月21日以前必須完成下單、憑證密碼變更，若未能即時改密碼的股民，封關前交易會卡卡。

證券商提醒，電子交易投資人必須於21日前限期完成密碼交易憑證修改，否則交易額度將打入「歸零膏」，甚至部份證券商的看盤系統也遭鎖定，連看盤都看不了。

證券商說，資安問題嚴重，投資人都認為「防駭任務」是券商的責任，但是，因駭客問題層出不窮，投資人定時更改密碼勢在必行，另外因主管機關要求，21日未修改密碼的投資人，券商會將投資人下單交易額度將降為零，將會面臨買進或賣出都下不了單的狀況，甚至一些要求較高的券商也會鎖住看盤系統，投資人會發生連看盤系統都開不了的窘境。

證券商說，其實線上密碼異動很簡單，只要留意幾個小步驟，就可以在封關前交易不卡卡，其步驟為:

第一、 兩種方式變更，一種是看盤系統，一種是券商網頁處理:登入證商看盤系統找出變更交易憑證的欄位進行修改；或是進入各券商網頁，找出憑證系統網址後登入，再點選「憑證密碼變更」，即可更改憑證密碼。

第二、如果前述變更方法不行，可洽營業員開通變更交易憑證權限：若營業員失聯已久，請直接致電到開戶券商的營業據點，讓相關人員重新開通線上下單權限的變更。

第三、憑證密碼變更後，請儲存備用，此外，部份券商也會要求投資人一併更改看盤系統密碼，若不完成更新，投資人則無法登入看盤系統，將錯失年前封關下單的黃金時間。