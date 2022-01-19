整合了11年才磨一劍！老字號建商達永開發機構董事長、耀達建設董事長莊文欽今（19）日公開現身，主持台北市第一筆都更案「達永豐盛學」的開工動土典禮；預計2022年推案量目標，逾120億元。

繼「國泰華威豐年」以每坪成交坐7望8，刷新區域新天價之後，每年躋身「十大代銷」之列的傳真實業負責操刀、達永開發機構最新力作的「達永豐盛學」，今天也正式開工動土，不但完銷、更再創區域新高價。

今天「達永豐盛學」早上舉辦開工動土典禮，由達永開發機構掌門人莊文欽主持，傳真實業董事長王明成等多位貴賓出席。

莊文欽表示，這些年來政策上一直在推動都更、危老，但實際推動起來，非常辛苦，因為都更或危老地主往往都在此居住幾十年，非常珍惜土地，而參與都更和危老的建商，一定要充份溝通、協調，才能獲得地主的信任，而從當初地主的懷疑到後來的信任，最後才可以完成都更整合，而都更危老完成之後，一定對地主最有利。

莊文欽表示，尤其近年缺工、缺料，營建成本大幅攀升，我自民國66年進入房地產界，到現在45年以來，從來沒有碰過營建造價像現在每年可以上漲到30％的情況！這是不可思議的事！原本政府訂定的公定造價非常低，因此進一步調高，但是再怎麼調、還是沒有反應造價的實際漲幅。對建設公司來說，不論怎麼困難，還是必須戰戰兢兢，迎接大環境的挑戰。

「達永豐盛學」由達永開發機構旗下達永開發公司負責投資興建，代銷公司為傳真行銷，是達永開發第一個在北投推出的都更建案， 基地位於中央北路，正對百年北投國小、後鄰長安公園，距捷運北投站350公尺，基地面積約 392.6坪，規劃地上20層樓、地下6層，規劃25~50坪，戶數共135戶，是北投稀有的高層SRC鋼骨結構大樓。

「達永豐盛學」於2021年10月正式開案，公開後銷售順暢，並已完銷。

莊文欽表示，「達永豐盛學」是達永開發首度在北投推案，得到地主信賴託付與客戶的青睞，是達永開發機構持續向前精進的最大動力。達永開發機構精耕建築40年，穩健踏實永續經營，作品橫跨雙北住宅與商辦，知名作品業績如「信義艾美」、「達永春嶺」、「達永沐夏」、「W-TOWER」等，以創新建築、嚴謹施工，在業界擁有好口碑，並獲得多座國家建築金獎肯定。

另達永開發機構旗下耀達建設，深耕台北內湖多年，已有20座尖端商辦成就，以「金矽谷」系列商辦最為著名。2022年達永計畫農曆年後推出新案，包括「金矽谷25環球旗艦總部」、「金矽谷26全球經貿中心」，總銷高達120億元，目前已有多組客戶洽談中。