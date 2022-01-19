市場傳出美國聯準會(Fed)恐加速升息力道，嚇趴美股，台積電ADR重挫，股價今(19日)開低走低，收盤下跌8元，收在654元，台指期今結算，加以美科技股期指仍往下跌，尾盤賣壓出籠，一度失守18200點，終場以18227.46點作收，下跌151.18點，成交值2556億元。

台股開盤即跌逾百點，以18275.18點開出，尾盤指數一度跌破18200點關卡，下殺至18199.35點，下跌179點，台積電ADR下挫4.86%，今開盤下跌10元，以652元開出，隨後有買盤進場拉抬，一度拉回至660元，終場以654元作收，下跌8元，跌幅1.21%，市值掉落到17兆元以下，為16.96兆元。

聯電ADR下跌2.99%，今同樣開低走低，盤中跌逾1%，終場收在最低62.8元；聯發科盤中挺身而出，一度上漲15元，來到1120元，漲幅1.36%，後不敵賣壓翻黑，收盤跌5元，收在1100元；股王矽力-KY早盤跌逾3%，收在3820元，跌幅2.05%。

遊戲族群受微軟18日宣布以687億美元收購動視暴雪激勵，股價逆勢走揚，華義早盤即攻上128.5元漲停價，網龍、歐買尬有3%以上漲幅，智冠、宇峻、橘子也有1%以上漲幅。

韓國公平交易委員會以涉有運費協議為由，認定韓國及國外23家航商違反法規，因而開罰，其中包括我貨櫃三雄都在名單上，今股價開低，盤中雖數度翻紅，但中場過後仍震盪收黑，長榮下跌3.54%最重，收在122.5元，陽明收在104元，跌幅2.35%，萬海收在161.5元，跌幅2.71%。