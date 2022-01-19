楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 13:242022/01/19 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市衛生局表示，18日針對該工廠650名員工進行PCR篩檢，採檢全為陰性。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園疫情升溫，17日有名在楊梅區電子零組件工廠工作的員工確診，列為案17998，桃園市衛生局表示，18日已針對該工廠650名員工進行PCR篩檢，採檢結果出爐全為陰性。 桃檢2員工去西堤吃飯卻延誤通報 採檢結果出爐 機場又有破口 確診防疫人員為新傳播鏈 #楊梅 #電子廠 #確診 #PCR #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仁寶已3人確診 全廠1559人今二採 09:252022/01/19 生活 這邊還有莫德納！北榮周末加開疫苗門診 3廠牌1萬劑快搶 13:182022/01/19 生活 桃機群聚增超快 醫畫紅色曲線圖驚：再兩周就要過年了 08:062022/01/19 生活 桃園可怕傳播鏈持續燒 鄭文燦：恐再增1千人隔離檢疫 09:312022/01/19 生活 斯洛維尼亞與台灣 洽談互設代表處 04:102022/01/19 話題觀察 深圳1人本土確診 廣東宣布：國際包裹需兩次全面消毒 13:222022/01/19 兩岸 雙鐵不禁飲食 高鐵維持自由座 04:102022/01/19 焦點要聞 「北京嚇不到我的國家」 跟進立陶宛 斯洛維尼亞嗆聲大陸 10:572022/01/19 國際 北市宣布暫緩畢業典禮、戶外教學 寒輔改採線上教學 13:242022/01/19 生活 2招減緩Omicron傳播 醫：指揮中心不願明講 07:432022/01/19 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 13:112022/01/19 生活 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 直播》本土＋10 亞東醫院護理師兒確診 桃園巿場攤販染疫 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 北市宣布暫緩畢業典禮、戶外教學 寒輔改採線上教學 - 生活 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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