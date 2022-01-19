桃園疫情升溫，17日有名在楊梅區電子零組件工廠工作的員工確診，列為案17998，桃園市衛生局表示，18日已針對該工廠650名員工進行PCR篩檢，採檢結果出爐全為陰性。

桃檢2員工去西堤吃飯卻延誤通報 採檢結果出爐
機場又有破口 確診防疫人員為新傳播鏈
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