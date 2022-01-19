26歲女星陳聖瑜去年參加港姐選拔，和「香港城市大學校花」梁允瑜都被視為大熱門，可惜後者因不雅片止步於前12強，陳聖瑜也在前8強止步，幸好同年9月她便宣布簽約進TVB，正式出道。近日，陳聖瑜曬出美照，可見她一邊穿著黑色長袖，一邊則索性露出黑蕾絲內衣，「衣穿一半」的風格意外引來討論，還有人虧：「妳是不是不會穿衣服」。

陳聖瑜外型甜美，有一雙會說話的大眼，加入港姐比賽後不久就被發現神似天王郭富城的嬌妻，因而有「翻版方媛」美稱，她從小多才多藝，在家人有意培養下，不僅會跳拉丁舞跟街舞，還會彈古箏，大學則是念香港理工大學設計學院設計系，私下更愛運動，曾組成「GenZ」女子跑步團參加半馬賽事。

陳聖瑜一邊露出內衣的服裝風格意外掀起討論。（圖／翻攝自yvette.cc IG）

然而陳聖瑜走紅後，卻被網友起底家境並不富裕，還曾改名，甚至過去的長相跟現在大不同，疑似曾經進廠維修，對此，陳聖瑜當時大方回應媒體，表示是自己長大後開始會尋求醫美的協助，也漸漸懂得保養之道，才開始變漂亮，她坦言自己舊名為「陳詩琪」，是因為家人考量她的命格建議改名，與小時候人緣差無關。

陳聖瑜當時參加比賽時，承認過去有個交往4年的男友，但不是因為她參加比賽才提分手，而是兩人沒有結婚共識，又因疫情相處時間變多，相愛容易相處難，雙方才攤牌認清楚不適合，各奔東西。近日，陳聖瑜在IG分享自己到高級餐廳吃飯的美照，但服裝卻掀起爭議，一邊看似是長袖、一邊卻露出性感內衣，有人虧她是不是不會穿好衣服，需不需要教她，也有人讚她人美穿什麼都好看，梁允瑜則親自出馬吐槽好姐妹說：「乖，把衣服穿好啦」。