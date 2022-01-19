到晚上將變身客家大花布等，幻身光影展演舞台的光舟劇場。（高市觀光局提供）

台灣燈會首創中央、地方雙主燈，交通部觀光局19日公布「鳳彩飛舞」主燈，高市府今也同步曝光以381公尺衛武營建築體成高雄主燈，出動巨型投影機，製作台灣史上首見的巨幅光影展演劇場《武營晚點名》，令人目不暇給。

交通部觀光局所規畫的中央燈區將座落於衛武營都會公園中，「鳳彩飛舞」主燈以翔雲鳳凰祈願太平盛世、疫病遠離。高雄版主燈則由高市副市長史哲、衛武營藝術總監簡文彬領軍，高市府與衛武營國家藝術文化中心共同出資、攜手製作「《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場」。

高市觀光局指出，為將衛武營純白建築南側與西側長達381公尺的建築體打造成高雄主燈，創紀錄動用18台3萬流明、7台2萬流明的投影機，打造巨幅光影展演劇場，更邀請視覺總監王奕盛、舞台設計張哲龍、燈光設計沈柏宏與音樂設計柯智豪、燈光設計車克謙等5位大師攜手創作光舟劇場。

光舟劇場展演將以「島嶼記憶」為命題，在小號緩奏熄燈號中，帶領觀眾們穿梭進入島嶼的深遠記憶中。以光影在建築載體上說台灣、高雄的故事。故事從海洋島嶼生命源起，曾是狩獵場的衛武營，原住民、客家、新住民等多元族，融合島嶼上豐厚的文化與記憶，再擘畫出海港之城的全新風景。

值得一提的是，高雄版主燈以衛武營白色建築為主體，創造出一位橫臥在衛武營建築中的小男孩，白天小男孩如同巨型石膏雕塑品般與建築對話，到晚上將變身客家大花布等，幻身光影展演舞台的光舟劇場。

同時，更特別將衛武營建築體周邊榕樹林、湖、湖畔森林的燈光呈現都將與光舟劇場共同連動展演，帶給全體觀眾前所未見360度全面向沈浸式的光影體驗感受。《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場，將從2月1日起至2月28日，每天晚上6時15分開始，每隔30分鐘展演一次。