福特汽車周二宣布，在Rivian Automotive Inc去年11月風光上市之後，這家電動車新創公司將為福特去年第四季業績貢獻高達82億美元的投資收益。

Rivian是去年美股規模最大的IPO案，上市後股價一度飆漲53%，市價突破1000億美元，儘管迄今已回落逾27%。

美國公債殖利率飆升，使科技股等成長型股票湧現拋售賣壓，周二Rivian股價大跌8.49%，收在73.16美元，盤中一度跌至掛牌來新低，終場市值縮水至658.67億美元。

福特是Rivian的早期投資者，目前持有該加州新創公司約12%股份。由於對綠能運輸的需求激增，福特自己也卯足全力推進產品的電氣化，承諾到2030年砸下的電動車投資將超過300億美元。

這家擁有118年歷史的底特律老牌汽車製造商在2019年向Rivian 投資5億美元，計畫運用這家電動車製造商的平台打造一款新的福特品牌電動車，不過這兩家公司在2021年放棄了相關計畫。

福特將於2月3日公布去年第四季財報，該公司周二並表示，將把2021年第一季的Rivian非現金投資收益9億美元重新歸類為特別項目，這將改變福特的全年調整後息稅前盈餘（EBIT）預測，此前該公司預測包括Rivian的投資收益在內，全年EBIT將介於105億～115億美元。