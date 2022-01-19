本土病例爆不停，為降低醫院感染風險，台大醫院宣布，2月1日起住院病患的陪病家屬，需完整接種兩劑疫苗，且第二劑要滿14天，入院前強制篩檢，若未打滿2劑最多得自費4500元做PCR篩檢。
台大婦產科醫師施景中昨（18）日於個人臉書指出，傍晚接到科部秘書緊急通知，自2月1日起住院病患的陪病家屬需打完兩劑疫苗，且第二劑接種須滿14天，入院PCR才能使公費，否則就得自費篩檢，其中若屬於排程住院病患的陪病者，得自付998元篩檢費，臨時緊急住院病患的陪病家屬，像是孕婦的陪病者，則需花4500元的篩檢費。
施景中說，院內規定，已打疫苗的陪病家屬僅限1人，若陪病家屬未打滿兩劑疫苗，台大醫院也會幫忙安排陪病家屬登記接種疫苗注射時間，若已經預備要住院的病患及陪病家屬，最好趕緊去打疫苗。
施景中提醒，入院需攜帶身分證明、3日內PCR檢測陰性證明，以及疫苗小黃卡或出示健康存摺，以示證明。
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