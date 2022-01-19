外埔國小校內活動中心年久失修，立法院副院長蔡其昌19日前往會勘。（陳淑娥攝）

外埔國小校內活動中心年久失修。（陳淑娥攝）

台中市外埔國小校內活動中心興建多時，內部設施如冷氣設備及窗簾、門窗等等卻老舊不堪使用，立法院副院長蔡其昌19日前往會勘，爭取總經費754萬改善活動中心內部空間，讓莘莘學子擁有舒適的學習環境。

副院長蔡其昌今日邀集教育部國民及學前教育署科長林漢廷、台中市教育局專委郭明洲、台中市議員施志昌、外埔國小校長邱弘毅等人前往外埔國小會勘。

蔡其昌表示，外埔國小活動中心的天花板、窗戶、燈具都有一定程度的老舊，這次從中央爭取經費來解決問題，國小的活動中心除了校內的師生使用頻繁外，附近社區也時常會借用場地來辦理各項活動，把活動中心整修好，除了提升孩子的學習品質，也讓大家有一個舒適安全的活動環境。

市議員施志昌指出，外埔國小活動中心現因疫情只開放校內師生使用，但平時附近居民及地方社團時常借用場地辦理活動，台中市府一同配合補助這次的改善工程，中央地方一起努力，就能幫助更多甲安埔地區的建設。

外埔國小校長邱弘毅表示，感謝國教署以及教育局的補助，改善學校活動中心的內部設施，此次工程總經費754 萬元整（教育部補助377萬，補助比率50％），將進行輕鋼架天花板、隔間牆、遮光窗簾、冷氣設備、門窗汰換等工程，工程期程預定12月底完成。