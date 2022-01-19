工研院與農試所合作開發的「柑橘日燒預警系統」，可於大量日燒發生的7天前發出警示，讓農友及早防治，可提升約5％的總產量。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣今年各鄉鎮種植的桶柑盛產2到3成，工研院舉辦「大桔大利．積福企」桶柑公益義賣活動邁入第11年，讓桶柑作為義賣禮盒，又可減少碳足跡，共義賣1.8萬斤桶柑，募得40萬元善款，全數捐贈予社福機構。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，。此次義賣活動選擇芎林果農以低農藥友善耕作的桶柑，以在地食材可縮短食物里程、降低交通運輸的排碳量，讓民眾吃得安心，企業也能送禮又做愛心，為環境生態永續發展盡一份心力。

活動獲得大力卜、帆宣系統科技、技嘉集團、朋程科技、中華民國科技管理學會、潘文淵文教基金會及工研院院友會等企業的支持。

活動中工研院志工示範低碳柑橘蔬食料理，響應國民健康署「挑當季、少加工」的低碳飲食原則，以產季收成的水果入菜，可減少農藥及肥料的使用量，同時也能避免冷藏、加工保存的機會，透過簡單的低碳食譜，呼籲更多人一同參與淨零減碳飲食活動。

除義賣捐款之外，工研院做也以創新科技協助農業提升價值，與農試所合作建置「柑橘日燒預警系統」，可在大量日燒發生的7天前就先發出警告，讓果農有充裕時間進行防治作業，讓收成品質更加穩定。

智慧微系統科技中心研發副組長陳志仁表示，近年全球暖化現象日趨嚴重，炙烈的艷陽容易導致柑橘果實表皮燒傷，過去農民多依靠經驗判斷日燒防治時機，但近年的氣候變遷影響，珍貴的老經驗也不再總是應驗，影響品質與收成，「柑橘日燒預警系統」估計可提升柑橘總產量5％，降低每公頃約4萬元的成本。