通貨膨脹數據持續攀高，迫使聯準會升息態度轉趨強硬，進而導致美債殖利率攀高，全球股市出現震盪，有專家認為，美國通貨膨脹數據已來到40年來的新高，聯準會在幾個月前早該升息，「通膨越高代表利率越高，利率越高代表資產價格越低。」

美媒報導，華爾街知名意見領袖、「股神」巴菲特曾公開稱讚的橡樹資本聯合創辦人Howard Marks表示，「美國通膨率已經達到40年來的新高水準，已經過高，推升通貨膨脹的部分原因，是用於解決疫情衝擊的寬鬆貨幣政策。」

Howard Marks坦言，聯準會早應該在幾個月前就升息，「我擔心通貨膨脹，通膨越高代表利率越高，利率越高代表資產價格越低，借貸成本上升將導致經濟成長速度放緩。」

儘管如此，Howard Marks認為，近期的震盪不代表投資者應該要馬上拋售現有的投資組合，「就算是對專業人士而言，挑選市場時機也是很困難的事情，信貸投資不應該這樣做，大多數人都有太頻繁交易的問題，將會損害它們自己的利益。」

Howard Marks建議，擔心通貨膨脹的投資者，可以透過浮動利率債券及房地產等資產來面對市場波動。