存股雙十等權重報酬指數 成分股八上七下 13:312022/01/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」2022年成分股定期審核結果。成分股納入南亞（1303）等8檔，刪除台泥（1101）等7檔。成分股納入和刪除之變動自18日盤後生效。 成分股納入8檔分別為：南亞、技嘉、微星、瑞昱、友達、陽明、開發金、群創等；成分股刪除7檔包括：台泥、光寶科、鴻海、智邦、緯創、大聯大、中租-KY。 遠銀小遠贏了MV 數十萬人關注 特選價值成長報酬指數 汰換9檔 #群創 #光寶科 #大聯大 #微星 #緯創 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 需求強勁 緯軟今年營收續旺 04:102022/01/19 證券．權證 友達群創獲利 看IT面板臉色 04:102022/01/15 證券．權證 緯軟2021年EPS達6.91元 今年成長樂觀 17:402022/01/18 財經 技嘉、微星帶量攻堅 權證熱絡 04:102022/01/18 證券．權證 《電腦設備》緯穎被外資讚爆 高喊目標價1220元 09:092022/01/19 財經 權證星光大道－創惟 業績再拚新高 04:102022/01/18 證券．權證 外資狂敲台積 持股市值新高 04:102022/01/18 財經要聞 股王拉肚子、前股王大立光法說會變法會股價跌停 12:422022/01/14 財經 《金融股》合庫銀主辦大聯大集團聯貸案 品佳獲資36億 17:052022/01/14 財經 緯創三路攻5G應用商機 04:102022/01/17 證券．權證 彰銀統籌主辦詮鼎1.5億美元聯貸案 完成簽約 19:172022/01/18 財經 財經熱門新聞 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 通膨爆炸美股狂洩！Fed還慢吞吞…投資大師曝最終結局 - 財經 美5G訊號恐釀「災難性」飛安危機！拜登不忍了出手管 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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