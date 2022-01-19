台灣指數公司公布「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」2022年成分股定期審核結果。成分股納入南亞（1303）等8檔，刪除台泥（1101）等7檔。成分股納入和刪除之變動自18日盤後生效。

成分股納入8檔分別為：南亞、技嘉、微星、瑞昱、友達、陽明、開發金、群創等；成分股刪除7檔包括：台泥、光寶科、鴻海、智邦、緯創、大聯大、中租-KY。