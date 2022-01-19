台股與元宇宙連動的ETF愈來愈多，投信指出，台灣投資人想透過ETF布局元宇宙，可選擇近日股價遭錯殺的尖牙股ETF-統一FANG+（00757），以及將於24日上市的富邦元宇宙（00903）ETF。

統一FANG+經理人袁永騰指出，，面臨聯準會貨幣政策轉向，回歸本益比才是王道。統一FANG+成分股科技巨頭正在獲利高成長期，股價受到誤殺，近日股價持續下跌，跌破所有均線，今（19）日來到48元附近據統計，其追蹤的尖牙股指數本益比已低於近5年平均，具投資價值，可逢低分批承接。

微軟加速布局元宇宙版圖，18日宣布將以687億美元現金收購電子遊戲大廠動視暴雪，創微軟有史以來最大收購交易，微軟將一舉躍升全球營收第三大的遊戲公司。此併購案震撼市場，也為元宇宙的發展增添柴火。投資人可趁科技股修正之際，鎖定有獲利撐腰的海外科技ETF逢低買進。

統一FANG+成份股精選十檔獲利高成長科技巨頭，皆是擁有高營收現金流的大型股，例如蘋果、META（原臉書）、谷歌、Nvidia等，元宇宙濃度逾七成，持有微軟比重逾9％。

富邦元宇宙ETF主要是以關鍵字篩選法來集中投資元宇宙概念股，根據富邦投信官方文宣，追蹤的Solactive Metaverse指數前十持股有4檔為大型股、6檔為中小型股，持有微軟占比2.9％，按權重未排進前十大。

針對微軟大動作，袁永騰指出，微軟併購暴雪動視，可加速元宇宙的平衡布局，除先前宣示以Teams為基礎的商用元宇宙外，經由此次併購，跨入一般娛樂用生活應用相關領域，並取得元宇宙關鍵3D建模技術。科技巨頭在元宇宙積極投資，也正顯示了這個市場的無限未來。