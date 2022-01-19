家住台東偏鄉的石大哥靠種植釋迦撐起一家三代六口，未料1年前石大哥罹患口腔癌四期，術後經歷30次放射線治療，導致口腔潰瘍吞嚥困難僅能靠流質食物，治療過程通苦不堪；掛心一家老小生計的石大哥，體重回穩體力漸佳後就立即開始務農工作，每天從早到晚與時間賽跑，一邊治病一邊養家生活相當不容易，石大哥仍心懷感謝許下新年願望，「希望癌症不要復發，體力能變好，多賣一點釋迦賺錢養家。」

石大哥發現罹癌時小兒子才剛滿4歲，術後及放射線治療造成他吞嚥困難，整個人也爆瘦29公斤，哥哥在媽媽陪伴爸爸到高雄就醫期間，放學就會跟著阿嬤照顧年幼的弟弟，主動把功課寫好不讓媽媽操心、也會學著幫忙包裝釋迦出貨，有時還會安慰因為想爸爸媽媽而哭鬧的弟弟。當陽光基金會社工詢問哥哥新年願望時，年僅10歲的孩子脫口而出的心願為「爸爸不要再生病，全家平平安安就好。」

為扶助像石大哥的460戶家庭度過難關，陽光基金會現正籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，提供生理復健、居家護理、營養品補助及家庭同儕支持等服務，邀請民眾一同幫助顏損弱勢家庭度過人生關卡，盼在人助自助下幫助搖搖欲墜的顏損弱勢家庭重新站起。捐款可洽陽光基金會官網。