中菲行（5609）強化自行研發的增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR）的資安層級，在經濟部商業司改善升級物流業物聯網資訊安全計畫的指導下，近期摘下英國認證機構BSI全台首張NIST CSF認證，肯定於雲端應用上的網路安全框架，有效降低網路的資訊安全風險。

中菲行集團商業智慧科技總監陳立人表示，此次通過驗證並獲頒證書，是經由NIST CSF的五大功能成熟度評估機制，除了能訂定目標逐年強化中菲行在不同類別的資安成熟度等級，也可藉此與ISO 27001著重的資訊資產管理和保護，在安全偵測和資安事件回應控制措施上相輔相成，展現對資訊安全防護的重視與決心。

近日並成功複核ISO 27001資訊安全管理認證，藉由取得全方位高規格資訊安全管理系統規範與NIST CSF網路安全框架的雙重驗證，中菲行不僅可評估源自於網路的資安風險，更可依據風險高低的排序選擇控制措施，強化從識別、保護、偵測到回應、復原等五大功能，體現資安管理的服務。

此外，在BSI專業稽核團隊的嚴謹把關下，中菲行在功能成熟度上，從「察覺風險(第2層級)」邁入「可重複實施(第3層級)」，在營運環境的資訊安全治理能力和優化資源規劃上，持續精進運作與韌性。