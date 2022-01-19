在防疫期間，嬰幼兒外出也戴上口罩，不少家長擔心戴口罩可能影響孩子的語言發展，東元綜合醫院小兒神經科醫師郭憶霆表示，幼兒會透過觀察臉部、嘴形和聲音，進而學習說話，目前尚無研究證實配戴口罩會負面影響語言發展，建議家長在家、不須戴口罩的情境中，仍多與幼兒互動。

郭憶霆表表示，幼兒學習溝通的方式之一，是觀察親近者的臉孔、嘴形和表情，以幼兒正常發展而言，大約2、3個月時會學習關注聲音來源，3至5個月時開始牙牙學語，1歲時開始說單字、2歲時能用2個單字組成1個句子。

在防疫期間，幼兒也戴上口罩，郭憶霆說，目前尚無研究證實配戴口罩會對幼兒的語言發展產生負面影響，唯有對情緒判讀有比較大的影響，根據研究發現，視障孩子的語言發展和同齡相同，且在因宗教而需蒙面的國家，孩子語言發展也未落後，幼兒仍能透過其他線索學習、研究語言，不至於嚴重影響語言發展。

郭憶霆提醒，家長在家、不須戴口罩的環境下，可透過唱歌、聊天、玩遊戲、親子共讀等各種方式，多與孩子互動，戴口罩與孩子互動的訣竅包含1、說話前先引起孩子的注意，多與孩子說話，日常生活可以帶入生活單字，譬如：脫襪子、吃飯、穿衣服等等。2、直接面對孩子，並確認沒有任何東西擋住孩子的視線或分心。

3、放慢說話速度，並稍微將音量放大說話（勿大聲喊叫）、音韻起伏多一點、抑揚頓挫明顯一點。4、使用眼睛、手、肢體語言和語調的變化來加強訊息的傳達。5、詢問／確認孩子是否理解；必要時重複單字和句子。6、過程中盡可能減少環境噪音及干擾。7、與孩子的幼兒園老師和其他經常戴著口罩與孩子互動的人分享這些溝通方法。

若孩子在嬰幼兒時期太過安靜、對高分貝聲音沒有反應、1歲半仍不會說具有意義的字彙，郭憶霆也建議家長，可及早進一步評估，以免錯過黃金治療時機。