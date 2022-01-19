「新疆女神」迪麗熱巴和男神黃景瑜合作演出現代職場愛情劇《幸福，觸手可及！》，是改編網路作家艾小圖的《戀愛才是正經事》，首集開場迪麗熱巴發現被渣男友劈腿憤而離去，穿著婚紗走在馬路上，接著被騎著摩托車的黃景瑜撞倒，播出後引發熱烈討論，網友開玩笑歸納出兩大不合理點，第一，前男友有了迪麗熱巴這個女神女友怎麼還會想劈腿？第二，到哪裡會被帥哥黃景瑜撞？只能說偶像劇選角為了賞心悅目，總是會有不符邏輯之處。

迪麗熱巴告別傻白甜角色，在《幸福，觸手可及！》中飾演服裝設計師周放，遭遇感情背叛，前渣男友捲款逃跑，還因抄襲風波捲入官司，不服輸的個性讓她從沒沒無聞到創立自有品牌，平均每兩集就換了7、8套衣服，再加上她的外國高級臉，宛如是電視版的《穿著Prada的惡魔》。

迪麗熱巴和黃景瑜在劇中的甜蜜互動引發粉絲討論。（圖／龍華電視提供）

而模特兒出身的黃景瑜，憑藉BL劇《上癮》爆紅，後來拍了多部軍警片《紅海行動》、《愛上特種兵》等，被觀眾封為「制服專業戶」，此次在《幸福，觸手可及！》中飾演白手起家的電商老闆宋凜，是周放的債主，兩人從一開始狹路相逢、天天互懟，到後來宋凜意識到自己喜歡上周放，想盡辦法接近並討好，假扮相親對象，將自家房子降價出租，冷不防的直球告白；不把情敵當一回事的霸氣吻戲；教科書級別的土味情話，都是吸引觀眾的特點。

《幸福，觸手可及！》講述了霸道總裁宋凜與服裝設計師周放因抄襲官司產生交集，兩人從互相較勁、勢不兩立，被迫一起面對各種困難的過程中，感情逐漸升溫，也不忘守護夢想與堅守信念，最終愛情和事業雙豐收。《幸福，觸手可及！》將於2022年1月25日起，龍華偶像台MOD353頻道，平日晚上八點播出。全台首播。