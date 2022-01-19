繼聖誕節「百萬Logo Shot」大驚喜之後，高雄鋼鐵人又將送出虎年新春大紅包。1/21、1/23在鳳山體育館主場迎戰勁敵攻城獅和富邦勇士比賽中，再度推出「五福臨門」百萬三分球投籃和現場球迷同樂。

鋼鐵人球團將在兩場比賽的中場各抽出5名現場觀眾到場中投籃，只要選擇一個三分球定點（底線、45度角或弧頂），在24秒內連續投進5記三分球（中斷即重新計算），就可贏得10萬元的虎年新春大紅包。由於這項投籃成功的機率比的去年聖誕節Logo Shot稍大，但屬於實力大於運氣，有興趣試手氣的朋友這幾天趕緊好好地練一練，到時被抽中嘗試的成功率會更高。

球團已備妥百萬元現金，希望中籤上場的幸運球迷通通都能「五福臨門」拿下大紅包。未能投進的球迷也將獲得高雄鋼鐵人限量紅包袋和紀念商品。

鋼鐵人的洋將塔克老師三分球相當拿手，最近在練習時曾出現一分鐘內連記18記三分球的神技。塔克老師特別給中籤投籃的球迷經驗建議，要拿紅包的訣竅就在於「手肘往內 輔助手要正 手隨球」（Elbow in, straight guide hand, follow through/ 可參考塔克一分鐘連進18記三分球影片）。

1/21(周五)主場與攻城獅交手的時間是晚上七點，1/23(周日)與富邦勇士對戰則是下午兩點三十分開打，目前這兩支戰績名列前矛的球隊，都是今年球季第一次到鳳山踢館，期望熱情的鋼鐵人支持者都能到場加油打氣，同時試試手氣，為自己贏得虎年開春第一個大紅包。