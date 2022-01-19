「肉包鐵」機車遇上大型聯結車，乖乖閃邊就對了。網路社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享一段影片，只見一輛停等紅燈的機車，被後方大型聯結車「叭」了一聲，立刻閃到旁邊，接著聯結車就大搖大擺地紅燈左轉迴轉。有網友表示這在該路段是常態，路過的人好像已見怪不怪，都會自然讓位。

《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》18日分享一段影片，並標示地點為高雄的高楠公路。影片中只見一輛行駛在外側車道的機車，騎到停等線後方等紅燈，後方一輛大型聯結車緊緊跟著，並且「叭」了一聲，機車就乖乖向右前方閃開。

接著聯結車就大搖大擺地紅燈左轉迴轉，完全無視所有在等紅燈的大小車輛，甚至還有幾輛機車，也跟在聯結車屁股後面，一起紅燈左轉。

有網友回應：「鳳仁路更多」、「在地風情啦」、「這個路口很常有人闖紅燈，不只大車，摩托車也是」、「這邊這個狀況是常態 旁邊都是工廠 連結車都在這個路口各種表演迴轉技術 可能看習慣了 路上的人好像也見怪不怪的 還會自然讓位」、「這邊很多大車都這樣好嗎，看過好幾台了。死都不開放中間，然後放著機車去跟大車汽車擠右手邊。」、「當然要讓啊，不然看你不爽就給你搞櫃，再推給視線死角不就欲哭無淚？」。

不過另有人指出道路設計才是問題：「他從右後方加油站或工場出來，只能走機車道，所以他要走回對向車道只能從機車道迴轉，而且他綠燈回轉更危險或大塞車，所以他才會選紅燈迴轉，而且他還有小聲按喇叭提醒已經很好了，開大車很辛苦…我懂有些大車可能很惡劣，但這個沒有，希望大家體諒一下」、「看來就是旁邊吊車工廠剛出來的車，高楠公路平時機車就超多，轉出慢車道然後又要迥轉北上，司機心想這樣開沒錯啊不然要去哪迥轉？要等要三車道同時都沒車出現真的很難，但至少請人幫忙指揮一下吧！想必就是沒有人幫忙司機只能自己硬幹，看左邊沒車就衝了，不然真會有人停下讓大車先過？」。