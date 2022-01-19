根據TrendForce最新研究，Micro LED大型顯示器將走向家庭劇院等級及高階商業展示市場，預估2022年Micro LED大型顯示器晶片產值將達5400萬美元；至2026年有望上升至45億美元，年複合成長率為204％。另外，隨著時間的推進技術障礙也將逐一被克服，Micro LED大型顯示器的發展將在2026至2030年進入高峰期，單年度Micro LED晶片產值有機會衝上百億美元。

近幾年，全球各區域主要品牌大廠紛紛發表Micro／Mini LED自發光大型顯示器展示品，其中以電視龍頭廠商三星（Samsung）自2018年發表146吋電視牆「The Wall」後，接下來每年的CES展持續推出包含75吋、89吋、101吋、110吋、219吋與292吋等大型的拼接顯示器。

由於不同的應用場景及技術的演進，未來Micro LED大型顯示器將以家庭劇院等級及企業總部與精品商店展示為發展趨勢，而商業型的室內外大型顯示器則以Mini LED自發光大型顯示器為主， Micro LED大型顯示器為了滿足室內近距離觀賞，需要劇院級享受、無縫拼接、追求零邊框、薄型化設計、價格競爭力等需求，因此主動式驅動方案（AM）將是設計首選。