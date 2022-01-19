蔡政府開放日本福島食品似乎箭在弦上，國民黨醫療委員會主委蔡明忠今天表示，民進黨腦動大開，欲將「核食」改稱「福食」，並企圖跳過國會監督，以行政命令放行核食，痛批如此霸道決策只有專制國家才做得出來，他強烈譴責出賣民眾健康交換政治利益，堅決反對日本福島食品輸入台灣。

蔡明忠說，為了說服民眾吞服「核食」，不喜歡溝通卻擅長使用「無限月讀」的政府，再次腦洞大開，大吹風向將「核食」改稱「福食」，並企圖跳過國會監督，以行政命令放行核食，這樣隨心所欲的霸道決策，全世界除了專制國家與蔡政府外，恐怕也沒誰了。

蔡明忠表示，很遺憾，政府本該與人民站在同一陣線，政府又再次為了討好外國人，拿老百姓的生命健康去做交易籌碼；很難過，對最沒有辨識能力的幼兒學童，未來都可能不經意地吃下核污染食品；真的可悲，政府埋下的不是希望的種子，而是數年後葬送民眾健康的隱患。

張明忠十問蔡政府，首先，全球這麼多食品可選擇，為何非要輸入有核污染疑慮的福島食品？第二，身為民主國家的當權者，可曾問過台灣人民？是否願意用子子孫孫的健康、換取口惠不實的政治利益嗎？第三，日本是給了台灣多大的好處與恩惠？讓政府願意犧牲民眾健康去輸入福島核食？

第四，有哪些國際公認的權威研究與實證？可以保證福島食品的安全性？第五，台灣四面環海，充分仰賴海洋資源，當日本決定將福島核廢水排入太平洋時，台灣政府也悶不吭聲嗎？第六，如果是中國某地區受到核污染，蔡英文也會堅持開放該地食品輸入台灣嗎？

第七，一個連多數日本民眾都望之卻步的福島食品，為何要輸入台灣讓人民購買？第八，當民進黨在野時，是如何對政府提出食安的要求？都忘了嗎？第九，官員們願意帶頭、舉家經常食用福島核食嗎？第十，做出決策的官員們，能否簽下切結書，並以自身財產擔保，未來因食核而受害的民眾，無條件給予賠償？

蔡明忠強調，健康食安是他這輩醫療人對台灣人民最大的承諾，堅持無污染、安全的食物是政府必須嚴守的原則，請全民一起要求政府：不進口有疑慮的核食。