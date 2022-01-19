尖端醫(4186)宣布，攜手光田綜合醫院獲衛福部核准「自體骨髓間質幹細胞」治療脊髓損傷，將以尖端醫細胞培養技術，加上光田綜合醫院在幹細胞治療的領先研究，共同為脊髓損傷打造精準療程，搶進西部第一「用幹細胞治脊損」專屬療程。

尖端醫董事長蘇文龍表示，公司在特管辦法的發展特色，以幹細胞儲存銀行中，在國內具有多元性細胞產品的生技公司，也獲得衛福部核准通過七案。光田綜合醫院更是全國第三家通過可將細胞治療用於脊髓損傷的醫院。

依據全民健保資料庫統計，國內每年每萬人約有2.46人發生脊髓損傷，相當於每年約有4000~5000人罹病。光田綜合醫院與尖端醫的合作，盼能幫助受脊髓損傷之苦的病患，透過細胞治療進一步獲得更好的生活品質。

尖端醫指出，以往脊髓損傷患者多需終身倚靠輪椅行動。如今隨著再生醫學的進步，間質幹細胞具有多功能的分化與修復能力，脊髓損傷病患透過細胞治療，接回受損的神經，才有機會讓病人恢復功能、擺脫輪椅。

尖端醫與光田綜合醫院合作的「自體骨髓間質幹細胞治療」是從患者骨髓幹細胞分離出來，在實驗室培養放大、增量後再打回患部，將有助癱瘓者改善患肢之不適感，以及在功能上包括行動、感覺等有改善機會。

光田綜合醫院陳子勇院長強調，神經受損愈久愈難修復，把握最佳治療時機是關鍵，將有助治療有更好的預後。特管法規定治療對象條件包含：(1)20-80歲、(2)6個月至10年的受傷史、(3)神經學檢查至少1個月無進展、(4)下肢全癱及肛門會陰部無感覺、(5)神經損傷在頸椎第七節以下與腰椎第二節以上、(6)MRI磁振造影顯示損傷在二個脊椎節。