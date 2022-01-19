亞太電信19日宣布，攜手愛立信及高通，成功結合2.6GHz中頻和28GHz毫米波高頻頻段，共同宣布完成全台灣第一個5G獨立組網 (Standalone SA)毫米波雙連線(mmWave New Radio Dual Connectivity NR-DC)數據通話。

為發揮5G毫米波的高速特性並在5G獨立組網下釋放5G真正潛力，亞太電信在這項5G雙連線測試中使用愛立信5G無線接取網(RAN)和雲端原生的5G核心網路，並與高通合作，於搭載SnapdragonR X65 5G 數據機射頻系統的工程測試裝置上進行。

此外，為充分運用5G頻譜資源和容量，亞太電信使用愛立信5G雙連線(NR-DC)軟體執行4載波聚合(UL 4CC CA)連結4個100MHz連續載波頻寬。結合2.6GHz中頻和28GHz毫米波高頻頻段不僅達成 600Mbps的上行速度、並透過SA架構透性更可擴大5G毫米波覆蓋範圍，大幅降低網路時延。

亞太電信表示，這項技術突破，進一步提高5G 獨立組網的速度和容量，不僅創下台灣5G邁向獨立組網的全新里程碑，也開啟5G創新應用的無限可能。現階段受限於終端裝置支持的種類及數量仍待成長，但透過本次的網路架構，將提供極大上行頻寬、帶來極低時延的優異表現，大幅提升5G整體效能，有助5G企業專網的發展與規劃，未來亞太電信也將會將此架構逐步導入各類型的企業專網應用。

亞太電信董事長兼總經理陳鵬表示。亞太電信致力推動技術創新，這次與愛立信、高通一起完成全台首個5G獨立組網雙連線，助攻5G生態系和元宇宙創新應用的發展，帶來更優異的傳輸效能和低延遲表現，5G技術再創新猷。亞太電信未來將輔以優質的5G網路和領先技術，憑藉豐沛的資通訊整合經驗，跨業跨域多方合作，搶佔新商機。

台灣愛立信總經理周大企表示，5G的發展與創新奠定在強大的技術基礎上，愛立信作為5G領航者致力於推動技術創新。愛立信的雲端原生的基礎設施協助電信商以更具動態、彈性的方式進行網路部署，並支援未來網路架構。未來受立信將繼續與亞太電信攜手抓住5G未來商機，共同激發更多超越想像的使用案例，推動台灣的產業數位化轉型。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通正致力於實現萬物互連的世界。Snapdragon X65是高通第四代5G 毫米波數據機射頻系統，能延伸毫米波在全球擴張的能力，同時增強覆蓋範圍、能源效率和效能。這次與亞太電信和愛立信攜手，展現高通積極與生態系夥伴持續推動5G毫米波商業化，引領產業邁入萬兆位元的5G時代。

5G SA雙連線功能能讓終端使用者獲得更高速的5G上行和下行鏈路傳輸速率以及更廣的5G覆蓋範圍。5G SA雙連線也將加速台灣產業升級5G，產業應用包含即時自動化、智慧監測遠端操作和機器人控制等，除了加速5G垂直場域應用發展，也激發5G生態系的更多創新。

亞太電信表示，這項測試除達到600 Mbps 的上行速度及2.2Gbps下載速度，網路時延部分更僅約5ms，較現有NSA架構再提高50%效益。

另外，這項測試完成首通數據通話，創下台灣5G邁向獨立組網和毫米波發展的里程碑，將推動更多企業端和消費端的創新應用。