LINE Bank19日宣布，由於營運成長穩健，整體客戶數已經超過80萬戶，動卡率將近五成，經市調公司益普索調查顯示，LINE Bank獲得用戶回饋整體服務滿意度高達八成五的肯定，其中，用戶最讚許的前三名服務，分別是消費紀錄即時通知（滿意度達九成七）、刷卡消費即時給點回饋（滿意度達九成六）、好友轉帳（滿意度達九成六），顯示用戶喜愛使用LINE Bank進行日常消費、即時回饋與便利的轉帳功能。

LINE Bank指出，適逢農曆新年且疫情再起，民眾避免群聚、減少實體接觸，進而採用「手機發送紅包」，用戶使用LINE Bank能更輕易轉出款項給親朋好友，且轉帳給LINE好友不必記得帳號，只要一鍵輸入金額即可轉帳給對方，更享每月手機跨行轉帳88次免手續費的優惠。

越來越接近農曆年，民眾也陸續收到年終獎金，LINE Bank鼓勵用戶存下過去辛苦一年獲得的果實，宣布「定期存款」優惠利率延長至2022年2月28日，期間內開立定期存款，即享一年期利率1.1％、兩年期利率1.2％，整筆存入可選擇每月領息，享受被動收入的懶人理財法，也可選擇到期領息，體驗到期時一次領回利息的成就感。

除此之外，自推出即受到廣大好評的「夢想帳戶」優惠利率也延續至2022年3月31日，設定目標金額跟時間後，再每月定期存錢，最適合新年度規劃完美存錢計畫的用戶。「夢想帳戶」三階段階梯式加碼利率最高可達0.75％，若目標存期12個月，含加碼利率最高利率可達1.60％，幫助用戶無痛存錢再賺超優利息。

LINE Bank總經理黃以孟表示，純網銀在農曆春節期間，24小時視訊客服、電話客服及智能客服不打烊，更陪伴用戶處理日常金融各種事務。倘若想以現金包紅包，可持卡片或利用無卡提款功能享受全台ATM的提款服務，民眾與親友聚會可以享受手機轉帳免手續費優惠。

而面對各種年前的錢關，例如生活週轉、子女教育，甚至是房屋裝修等，LINE Bank推薦彈性、方便的分期信貸方案，利率一段式1.68％起，開辦費488元，綁約期更只要1個月，核貸後最快3分鐘撥款。而為了讓民眾歡喜籌得資金，LINE Bank宣布2022年1月26日前完成信貸申請進件並備齊文件者，過年前能拿到審核結果。

LINE Bank也舉辦「撥貸成功抽萬元紅包」活動，即日起至2022年1月31日止，完成申貸並撥款的用戶，每人即可獲得一次現金1萬元抽獎資格。農曆年間即將推出的「虎你旺：撥貸成功抽現金1萬元」活動，也將追加10個幸運獲獎名額，凡是2022年2月1日至2月28日間，完成申貸並撥款的用戶，每人即可獲得一次現金1萬元抽獎資格。