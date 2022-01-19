實價登錄一口氣揭露150筆南港輪胎超級大案「世界明珠」的交易資訊，總金額高達294億元，單價最低的辦公室均站穩百萬，住宅C棟、F棟27樓頂樓戶最高單價每坪175萬元，不僅刷新南港房價最高紀錄，還訂下難以超越的門檻，成為新東區門戶計畫的「南港王」。

實價登錄揭露了自2019年底至2021年底「世界明珠」的交易資訊，其中，住宅部分總價約在1.1億～3.3億元間，聯強國際購入的16～17樓辦公室總金額達50.9億元，已揭露的平均成交單價約為每坪127.7萬元，其中有5戶的成交單價超過每坪170萬元，4戶每坪160～170萬元，6戶每坪150～160萬元，76戶每坪120～150萬元，最低單價是3筆辦公室每坪100萬元。

以揭露的交易時間點來看，2019年共有36戶，2020年有78戶，去年也有36戶，去年平均每個月都有四、五戶的交易量，中間樓層成交單價多在每坪140萬元以上。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，南港輪胎的土地開發案「世界明珠」，實價揭露成交的日期從2019年下半年開始，也是這波房市景氣從谷底復甦的階段，之後富邦人壽以283億元標下「大南港心土地，更帶動南港房市走揚，隨後推出預售個案多以「世界明珠」做為訴求或比價標的，拉出一波好的銷售佳績，「世界明珠」也成為帶動南港房市的火車頭，也創下南港房價的區域新高價。

據實價登錄顯示，過往南港成屋如「立樺忠孝無極」、「無雙日昇月恆」、「宏普鉑金苑」，預售案如「國泰悠揚」、「香榭帝寶」、「德杰羽森」、「璞松綻」等少數個案、部分戶別單價能夠站上百萬大關，單價均約在百萬初頭。曾敬德表示，「世界明珠」一舉把南港的房市往上推升一個檔次，帶動周邊新案產生比較效應。