美國國會調查2021年1月6日國會山莊之亂的委員會「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，今天對前總統川普的3位律師發出傳票。

朱利安尼（Rudy Giuliani）、鮑爾（Sidney Powell）和艾里斯（Jenna Ellis）等3人曾協助川普翻轉大選結果，但未成功。

「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（House of Representatives Jan. 6 Select Committee）要求這些支持川普的律師交出文件，並在2月8日出席作證。

民主黨籍委員會主席湯普森（Bennie Thompson）在聲明中說，委員會預期這3位律師會加入近400位目擊者的行列，出席作證，釐清委員會調查川普支持者發動致命攻擊的原因。

委員會也對川普的政治幕僚艾普斯汀（Boris Epshteyn）發出傳票。

朱利安尼的律師柯斯蒂羅（Bob Costello）在受訪時表示，這傳票是「政治戲碼」，他的委託人受律師-客戶守密特權（attorney-client privilege）以及行政官員豁免權約束，「我不認為他有可以作證的東西」。

鮑爾、艾普斯汀、艾里斯尚未回覆記者詢問。