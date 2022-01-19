北埔鄉是全國古蹟最集中的鄉鎮，鄉公所提出「北埔鄉客庄創生品牌駐地工作站計畫」，

獲客委會補助加公所配合款共298萬元，設立「隘北埔駐地工作站」，19日在埔尾村的老班醒獅團表演精彩舞獅後熱鬧開幕，將以訪談調查擘畫北埔新願景。

北埔鄉是新竹縣台三線上重要的客家聚落，更有處處充滿歷史文化的客庄巷弄，光是北埔老街上就有金廣福公館、北埔慈天宮、忠恕堂、姜氏家廟、姜阿新洋樓、鄧南光故居、北埔公學校日式宿舍等古蹟與歷史建築群聚。

鄉長莊明增說，近期電視劇「茶金」以北埔為背景，讓大家重新認識姜阿新洋樓與北埔膨風茶，北埔還有許多文化古蹟、客庄巷弄與客家飲食有待發掘介紹，這都是北埔的潛力，希望藉由駐地工作站收集資料及調查，發揮整體效益。

莊明增並表示，隘北埔駐地工作站設在北埔老街徒步區內，便是希望能讓居民更容易來串門子，與工作站的夥伴們分享北埔的過去、現在及未來。

駐地團隊在今年度計畫中，辦理居民訪談和生活職人收錄，盤點在地潛力空間和居民工作坊，完成調查後做客庄願景成果展與辦理小旅行，建構北埔客庄的未來發展願景。

隘北埔駐地工作站計畫主持人羅傑表示，駐地工作站希望能導入地方創生精神，從下而上發掘地方需求，提出地方的發展願景，今年將持續從居民訪談中收集與彙整居民最關心的北埔議題。

訪談包含生活、生態、藝術、教育、技術、節慶等面向，找到北埔客庄的自有DNA，並以此發展出有主題、有系統的軟硬體計畫，讓北埔鄉的新舊產業永續發展，達到人口回流地方創生的目標。