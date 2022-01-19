桃園市觀光旅遊局2020年創全國之先，推出「桃園景點人潮警示燈號系統」，可即時查看人潮，更可透過直播欣賞各大景點之美，去年缺水期還引爆千名網友狂湧觀看石門水庫即時影像，因應桃園建設大爆發，19日起再增4據點，共計23處桃園熱門景點，可避免塞車和染疫風險。

觀旅局2020年因應新冠肺炎疫情，創全國之先與中華電信合作，推出自動化判別的「桃園景點人潮警示燈號系統」，以電信訊號推估各景區現場人潮狀況，並以景點可容納人流人數當上限，算出範圍人潮平均值，自動判斷出人潮提出警示。

觀旅局長楊勝評說，3種燈號顯示景點遊逛舒適度，80％以上顯示紅燈「人流管制」、70％至80％顯示黃燈「人流警示」及人潮70％以下顯示綠燈「人流安全」，時間為上午8點至下午5點，燈號每30分鐘變動1次，只要亮起黃燈的警示燈號，市府相關局處就會啟動管制措施，包含停車場管制、人流疏導或交通管制等，「只出不進」避免景點人潮爆量。

因應桃園去年新增建設爆紅，觀旅局再增4個景點，包括有萬坪清水模、鏡面水池和藍染夜景光雕的1895乙未保台紀念公園，佔地5公傾的八德埤塘生態公園，山櫻花延綿1公里的秀才登山步道，以及老街溪沿岸步道等，總計23處桃園熱門景點，可於桃園觀光導覽網，或下載桃園智慧遊App，查詢桃園景點人潮警示燈號，查看景點即時現場人潮，避開人潮擁擠場所，除了減少染疫風險，也可以避免塞車。

23處景點除新增4處，還有青埔休閒遊憩區、大溪老城區、石門水庫風景區、虎頭山風景特定區、竹圍漁港、觀音蓮花園休閒農業區、慈湖、永安漁港、角板山遊憩區、新屋綠色走廊、大溪月眉休閒農業區、龍潭大池、小烏來風景特定區、羅浮溫泉區、拉拉山、五酒桶山步道、許厝港濕地、農博環境教育園區、草漯沙丘地質公園。

此外，大溪橋、石門水庫、永安漁港、角板山梅園、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、後慈湖、慈湖水岸廣場、大溪老街與虎頭山奧爾森林學堂等12處景點，提供即時影像可隨選隨看，不出門也可以輕鬆賞美景，去年缺水期，石門水庫直播影像還吸引萬人線上祈雨，意外爆紅。