雲林縣復健青年協進會「愛心轉運站」，匯集愛心圍爐發送物資。（張朝欣攝）

雲林縣復健青年協進會「愛心轉運站」募集年菜與物資，19日邀縣內身心障礙者及失依長輩們在北港鎮圍爐吃年菜，提前感受農曆年的溫暖，60餘名雲林旅外鄉親特別返鄉共襄盛舉，捐贈各種過年物資，匯集愛心寒冬送暖。

「愛心轉運站」於2015年成立，一開始以「身障者照顧身障者」方式，號召雲林縣60多家身障朋友經營的彩券行認養小豬撲滿，過年前將撲滿送回「愛心轉運站」，作為愛心年菜經費，自助而後人助，吸引愈來愈多機關社團與善心人士主動參與。

協進會19日在北港鎮勤勞會館舉辦「福到人間，虎哩呷飽賀過年」圍爐活動，上百名心障礙者及失依長輩們在農曆春節前享用年菜，許世直等63名在北部工作的旅外雲林民眾回來同樂，化身「愛心天使」送來各種物資。

協進會理事長劉長庚表示，「愛心轉運站」就像1座物資倉儲，把各界的愛心物資集中起來，由30多名社工直接遞送到縣內20鄉鎮的弱勢家庭，讓許多行動不便的身心障礙朋友與失能失依長者，不用擔心過年有1餐沒1餐的餓肚子。

劉長庚說，去年因為疫情影響大環境不佳，弱勢家庭生活更加艱困，勸募過程也更加不易，還好社會上有許多善心人士，即使自己不好過，仍想盡辦法關心弱勢，例如有民眾邀集親朋好友，每人出幾百元，聚沙成塔將愛心送來協進會，讓人非常感動。

協進會總幹事林金順指出，圍爐當天，北港社區據點與心圓寶日照中心的長輩們，以輕鬆的舞步為活動熱場，北港小作所的身障青年們也帶來表演，大家就像爺嬤與兒孫般，在寒冬中互相關懷，展現了台灣最美麗的風景。