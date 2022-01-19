香港或出現全球首例倉鼠將Delta變種病毒傳染人！銅鑼灣寵物店Little Boss早前1名店員確診後，昨(18日)再添1名顧客染疫，港府檢測發現店內11隻倉鼠、及公司位於大埔倉庫的環境樣本均有新冠病毒，漁農自然護理署隨即實施「滅鼠令」，全港約2000隻倉鼠及部分小型哺乳類動物將被人道毀滅。

香港寵物業商會副會長陳雅芝今日(19日)表示，香港大部分倉鼠來自荷蘭，而被驗出環境樣本對病毒呈陽性的倉庫，供應了全港近一半的倉鼠。陳批評政府，在未找到感染源頭及為其他寵物店倉鼠檢測前，就倉促決定人道毀滅倉鼠，令業界感到傷感及遺憾。她又表示，全港寵物店要停業，未知何時復業，再加上當局將禁止小動物進口，令業界失去生存空間，計劃要求當局賠償。

對於政府強烈建議曾於12月22日後購買倉鼠的市民，交出倉鼠進行人道毀滅，香港倉鼠關注協會表示，至今協會已收到120件查詢，當中一半人表示計劃棄養。協會建議，倉鼠主人先預約獸醫幫倉鼠做檢測，安排家中較通風但溫暖的位置供倉鼠隔離，如果倉鼠1、2周內沒有出現上呼吸道感染徵狀，就可以放心；就算有上呼吸道感染症狀都可以醫治，毋須急於棄養。

另有關注倉鼠的組織在社交平台表示，自昨晚起收到近100件求助個案，並在多區發現棄鼠的情況，青衣和大埔出現超過20隻棄鼠。該組織呼籲市民，若倉鼠是領養或於上月22日前購買，切勿急於棄養，可先將其隔離，並觀察健康情況。