每一年歲末年初，新舊曆年交替的時刻，不少企業大老闆會對來年展望發表看法。財信傳媒董事長謝金河表示，對市場投資人來說，企業大老闆對於未來景氣發言，可作為選股的蛛絲馬跡之一，若對前景悲觀的老闆，要小心因應；近日台積電董座劉德音預告今年台積電會是好年；而台塑集團總裁王文淵看法完全不一樣，他認為，疫情是最大考驗，看壞今年景氣。

謝金河在臉書發文指出，每年的這個時候，最好聽聽大老闆怎麼說，此時投資人最能感受到企業經營者內心深處的想法，也比較具有參考價值。

謝金河提到，進入2022，像去年大賺1446億，市值一度破兆元的富邦集團大董蔡明忠，去年底接受媒體訪問時表示，看好美國消費動能強勁，對出口帶來利多，他認為台灣今年景氣樂觀。但台塑集團大家長王文淵和他的看法相反，王文淵認為疫情、減碳，全球政經情勢充滿變數，他看壞今年景氣，年終獎金不加發紅包。

顯然王文淵的看法和蔡明忠不一樣。去年台塑四寶大賺2403億，台塑、南亞都賺超過一個股本，不過，大老闆對未來發展保守，台塑集團個股表現也相對穩健。跟王文淵有異曲同工之妙的是比爾蓋兹，他說30年後石油企業一文不值，這個說法十分驚悚！

再看台積電日前法說釋出營運大利多，台積電董事長劉德音預告今年晶圓代工產業會是很好的一年，毛利率會維持在53%以上；聯發科的執行長蔡力行也說晶圓代工產能將滿到2022年底。台積電和聯發科是市值前兩大企業，對未來充滿樂觀期待。

謝金河指出，另一個每次發言都擲地有聲的是廣達董座林百里，他平常話不多，但每次發言都很有質量。這次他說廣達今年訂單會比去年多很多，他強調今年是元宇宙元年，這是廣達第三波科技革命，加上5G，廣達今年會遍地開花，林百里強烈看好廣達未來。

台泥董事長張安平對今年比較保守，他認為今年變數多，同時語重心長表示，房市太旺，對台灣不好，他的談話也引出央行加大打房力度。

謝金河認為，對市場投資人來說，仔細看看企業老闆發言，至少可以看到大老闆心態，對於前景悲觀的老闆，大家可能要更加小心因應，這也是選股的蛛絲馬跡之一。