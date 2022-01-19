海科館深海展示廳有介紹海底火山的起源。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

近期南太平洋島國東加外海的海底火山爆發，海底地形起了很大變化，國立海洋科技博物館說明，海底火山通常分布於大洋的中洋脊跟板塊隱沒帶附近，據統計全球約有2萬多座，民眾若有興趣可至主題館的深海展示廳探究相關知識。

海科館表示，南太平洋島國東加外海的海底火山爆發，除了引發芮氏規模7.4地震和海嘯外，從衛星照片看出原本的火山島幾乎消失，不禁讓人對於大自然的力量感到敬畏。國外學者針對此現象形容為「千年一遇」，也認為是30年來全球規模最大的火山爆發。

海科館說明，海底火山的形成一開始是從海底裂縫溢出熔岩流，往後慢慢加高，通常分布於大洋的中洋脊跟板塊隱沒帶附近，據統計全球海底火山約有2萬多座，以東加海底火山為例，比旁邊的南斐濟海底盆地高出4000公尺以上，更比我國玉山高度還高。

海科館長陳素芬提及，海科館深海展示廳有介紹海底火山的起源，有4個展示單元包括「你認識深海嗎」、「黑暗的深海」、「深海生態驚奇」、「深海調查」，其中深海生態驚奇單元可以看到，因海底火山生成，出現特有的「熱液噴泉」生態系，在高溫環境下，常理推斷不會有生物存在，但海洋科學家在火山口附近發現奇特的紅色管蟲，及其他蟲類、軟體動物、蝦、蟹、海葵及魚等。

陳素芬指出，深海展示廳是本館主題館內的常設展，主要介紹深海各種特殊的環境與讓人驚艷的生物，透過栩栩如生的模型與有趣的互動遊戲，帶領民眾探究深不可測的深海秘境，這次東加海底火山的噴發，引發了全球的關注，深海展示廳的豐富展示內容， 有興趣了解火山、喜歡探索深海秘境的民眾可以前往參觀，一探究竟。