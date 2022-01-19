國民黨從四大公投起接連敗選，黨內對黨主席朱立倫出現強大反彈聲浪。文化大學廣告系主任鈕則勳認為，「討厭朱立倫」氛圍已形成，當前朱只有3個起死回生的方法，才能挽救聲望，分別是明白宣示不選2024，努力做個造王者，以及在年底六都選舉，為國民黨親征台南市，最後則是努力協調並說服韓國瑜參選桃園市，藉以修補及鞏固深藍票源。

近日媒體公布政治人物聲望調查，朱立倫在民調中敬陪末座，不滿意度飆至61％。鈕則勳表示，顯然社會上興起「討厭朱立倫」的風暴，「2024絕對無望！」畢竟接連敗選，朱立倫至今並沒有明白宣示要如何具體負責，會被認為「責難一肩扛起」的論述，根本是虛晃一招。

鈕則勳提到，政治人物要看清時勢，倘若2024已經無機會，朱何不轉個念，當起「造王者」，拋開自我私利，為國民黨重返執政努力呢？

鈕則勳說，對此他提出3個讓朱能起死回生、挽救聲望，甚至成就歷史定位的方法，分別是：

1、明白宣示不選2024，努力做個造王者，如此一來才能讓天王們放下心結，國民黨的團結才有可能。畢竟朱已然選不上，若仍侷限在想選的框架中，「自虐而且虐人」，他若能想開，黨內僵局迎刃而解未必不可能。

2、年底六都選舉，為國民黨親征台南市，這個動作至少可解讀為連敗的結果作具體的負責。親征艱困選區，至少能讓支持者感動，也能拉抬藍軍南台灣的低迷選情及聲勢，有多重功效。若是連親征的勇氣都沒有，屆時提名或徵召的人又根本無法和民進黨現任者一戰，得票搞不好還會來個新低，對藍軍低迷的士氣反而更雪上加霜。

3、努力協調並說服韓國瑜參選桃園市，畢竟韓對政治仍有期待，他寫書、拍影片、辦新書見面會，就是仍然希望風雲再起。即便現今韓國瑜能量衰退，但以其凝聚特定選票仍有可能，朱若能協調徵召韓親征桃園市，不僅能有獲勝機會，也能給深藍一個情緒宣洩的出口及期待。畢竟深藍對朱立倫非常不滿，國民黨若連深藍票都不能鞏固，遑論進取中間選票。此舉也是國民黨是否能藉以修補及鞏固深藍票的關鍵之舉。

鈕則勳強調，若朱有勇氣做到以上3點，「討厭朱立倫」的氛圍才有緩解可能，若朱仍想不開，整個國民黨或許就會和他一起走進歷史了！