接案接到手軟!591新建案統計2021全台十大代銷，海悅廣告自2019年起已蟬聯3屆冠軍，亞軍為新聯陽機構，接續為甲山林、璞園建築、上揚國際、信義、甲桂林、新理想、傳真實業，一如以往都是座上客，而年度大黑馬則為璽悅廣告，強勢突圍一舉擠進第十名。

數字（5287）旗下591新建案統整六都、新竹2021年十大代銷接案量，代銷量最大業者依舊為海悅廣告，總案量1827.7億，去年仍以北台灣為承銷主力，助攻奪冠陣容相當精彩，包括北市豪宅「敦仰」及「擎天森林」、新北市當紅央北重劃區的「宏普GARDEN PARK」和「聯上澐朗」，接案類型多元，還有台中東區數一數二大的開發案「浩瀚湖濱城」，個案總銷高達200億。

新聯陽機構2021年保持以往「路數」，鎖定雙北重點區域佈局，北市承接元利建設在文山區的百億大案「元利森活莊園」，還有信義區豪宅「玥隱信義」，不到2個月就售罄，銷售功力與購買力都很驚人；新北市板橋也有150億量體的都更案「新美齊(畫)世代」，全年代銷總案量達1065億元，年增逾1.5倍，穩奪亞軍。

第三名甲山林廣告去年於全台承接建案數12個、總案量634.3億，案量雖僅2020年的一半，仍憑藉多個指標大案拿下季軍頭銜，如興富發集團在北高雄美術館園區的「美術1(號)院」，主打美術公園第一排景觀宅，擁175億總銷；基隆928檔期新案「新橫濱」也有180億量體，強調至南港僅需15分鐘車程，吸引許多年輕購屋族。

璞園建築2021年挾455.3億案量，強勢回歸十大代銷榜單，並擠入前段班第四名。肥水不落外人田，去年承接的案子有一半、超過百億的案量都是自家建案，除此之外，也接下中正區金山南路、仁愛路口的豪宅案「富邦醴仁」，該案由富邦建設與喬崴建設合建，地段鑲金，平均開價一坪約200萬。

第五名為南台灣第一大代銷上揚國際，去年表現可圈可點，總案量343.9億，接案版圖固守中南部，除接手台中西屯七期豪宅「新朗日匯」，也接下旗下清景麟建設「清景麟公園墅」及「清景麟．白居易」。值得一提的是，亞昕集團和春福機構去年各自在台中推出的首發案「亞昕一緒」、「春福興波」，也都交由上揚打理，可見其品牌實力，而今年上揚也將攜手三本建設插旗桃園小檜溪，南霸天移轉北上態勢明顯。

第六名信義代銷，總案量327.5億，2021接案板塊主力仍在雙北，在疫情期間透過線上賞屋、直播等銷售模式，個案去化皆有不錯表現，包括北市南港90億大案「德杰羽森」、大安森林公園旁的「永康麗莊」，新北新莊區總銷15億的「陸江蒔莊」，特別的是去年將觸手伸到桃園，小檜溪重劃區「德友秀川」即為其首案。

甲桂林去年鞏固大台北市場，總案量320億元，其中有85成的案量都在北市，如南京西路與迪化街口的「大承」、吉林路「序東騰」、南京東路的「鐫萃」及位於內湖的「基泰碧湖」，重兵布署首都；新理想去年則守住新北、桃園既有地盤，並進軍台中接下東區「京綻ONE」、清水區「明日享享」等案，總案量逾315億元。

第九名傳真實業，登上睽違已久的全台十大代銷榜單，去年承銷雙北不少指標案，如北市大同區「宏國大道城B區」、大安區「朗朗台大」、都更案「德運永康」，還有新北淡水的「麗寶微風VILLA」，為當地巿場罕見透天別墅產品，總案量共287.8億，表現出眾。

超級生面孔、同時也是年度大黑馬的璽悅廣告，排名第十，也是首度擠入前十排名，去年承接建案多來自威均建設，在桃園中壢區及大園區分別接下「威均青塘園」和「威均帝璽」，兩案加起來就有200億的量體，代銷總案量243.2億。