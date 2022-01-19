5G安全疑慮 阿聯酋航空取消部分飛美航班 14:252022/01/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿聯酋航空（Emirates）18日（周二）宣布，由於顧慮到5G行動技術對飛航的安全，自19日（周三）起取消部分飛往美國的航班， 阿聯酋航空指出，做此決定是考量到「美國規劃部署的5G行動網路服務可能引發作業疑慮」，取消的航班目的地包括波士頓、芝加哥、達拉斯、休斯頓、邁阿密、紐瓦克、奧蘭多、舊金山、西雅圖。至於飛往紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場與華盛頓杜勒斯國際機場的航班則維持不變。 5G恐致系統故障 全日空和日航取消部分飛美航班 美5G訊號恐釀飛安危機 華航、長榮3航班異動 #阿聯酋航空 #航班 #取消 #安全疑慮 #飛美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美機場5G建設 航空業抵制 04:102022/01/19 全球財經 冬奧防疫 傳北京將禁美國赴中航班 04:102022/01/16 產業財經 北京Omicron病例 感染源疑來自國際包裹 04:102022/01/18 焦點新聞 落地採檢 最快今擴及南亞、東南亞航班 04:102022/01/19 焦點要聞 冬季風暴襲美加 12萬戶斷電1600航班取消 19:542022/01/18 國際 防疫 翁章梁取消廟口發紅包 04:102022/01/18 地方新聞 5G恐致災 日取消部分飛美航班 美電信商緊急延後5G服務 06:552022/01/19 國際 《國際產業》平息航空業怒火 AT＆T、Verizon延後部分5G部署 10:172022/01/19 財經 疫情延燒 短程航班 納入落地採檢 04:102022/01/19 財經要聞 喬帥被迫離境 澳網10冠夢碎 04:102022/01/17 焦點要聞 長程航班落地採檢最新結果 3航班驗出8人陽性 14:292022/01/17 生活 財經熱門新聞 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 謝金河曝6大老闆的話洩明牌 散戶別買錯了 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 美5G訊號恐釀「災難性」飛安危機！拜登不忍了出手管 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。