阿聯酋航空（Emirates）18日（周二）宣布，由於顧慮到5G行動技術對飛航的安全，自19日（周三）起取消部分飛往美國的航班，

阿聯酋航空指出，做此決定是考量到「美國規劃部署的5G行動網路服務可能引發作業疑慮」，取消的航班目的地包括波士頓、芝加哥、達拉斯、休斯頓、邁阿密、紐瓦克、奧蘭多、舊金山、西雅圖。至於飛往紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場與華盛頓杜勒斯國際機場的航班則維持不變。