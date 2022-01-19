台北市政府引頸期盼的大數據中心今啟用，台北市長柯文哲高舉「資料經濟」大旗，強調會將數據作為治理城市的基礎，讓主政者能透過資料進行決策，面對外界質疑侵害個資，他則表示科技永遠走在法律前面，因此過去才成立資料治理委員會討論個資保護。

為在卸任前看見大數據中心成立，柯文哲砸下2850萬重金，於北市府地下一樓打造183坪超大辦公室，將原有的智慧城市辦公室、資料治理委員會等設備、人員引進，期透過「科技驅動」及「資料驅動」達數位便民、個資保護的目標，今起正式對外亮相。

內部設有城市運行儀表板，蒐集道路施工、YouBike可借數量、捷運進出站人流、交通路況及刑事統計等跨局處資訊，當城市舉辦大型活動，即可綜合動態人口、車廂擁擠度、公車運行狀況擬出動線策略，研議跨域都更議題時，也可觀看屋齡分佈、風險地區、居職人口分布狀況。

北市資訊局表示，大數據中心已將2700個資料放至官網，未來民眾可上網免費索取，內部人員全數為資訊局人員兼任，局長呂新科表示，僅有部分資料有收資料清洗的規費，金額都有依照規費法設定。

對於外界最常質疑的個資問題，柯文哲強調，科技永遠走在法律前面，台北市作為領頭羊持續往前，必定遇上很多問題，因此要討論和建立制度，之前創立的資料治理委員會，就是請外部委員協助審核，不會有問題；呂新科也強調，資訊全會去識別化才上傳，不會驗證到個體。

媒體追問，未來數據是否會作為「戰情室」使用作為選戰利器？柯則強調，當前台灣政治問題是人民不信任政府，總是覺得政府要做壞事，如印度13億人口都在使用電子身分證，但台灣拖到現在還沒做，但建立可信政府、向前邁進，才是現在台灣需要的東西。

副市長黃珊珊則說，數據所做成的儀表版，對防疫工作有很大幫助，可檢視居家檢疫、隔離、確診者分布，用來分析何處是確診熱區、冷區，也方便市府人員進行精準疫調，研擬出高風險區的防疫專案。

柯文哲接著表示，台北市在疫情間用很多數據來解決問題，包括新增案例的時間點、病例變化，才知道要在哪設置篩檢站，將可疑案例抓出來，因此北市才能成功在疫情爆發後兩周，將確診案例封住、下降，最後清零階段也是靠著這項技術，若不使用高科技很難達成這效果。