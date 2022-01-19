流行樂天王周杰倫（周董）和昆凌結婚7年，共同育有一對可愛的子女Hathaway以及Romeo，而周杰倫及昆凌也經透過社群媒體曬出一家4口幸福的模樣，羨煞不少人。而先前昆凌曾多次被傳出懷上3胎，但都遭到本人否認，沒想到近日的懷孕傳聞卻被周杰倫了證實了。

天王周杰倫才歡度43歲生日，又傳來天大喜訊！周杰倫和昆凌結婚7年，育有6歲女兒Hathway和3歲兒子Romeo，如今又宣布好消息，昆凌肚子有第三胎寶寶，周杰倫也在文內證實：「原本想說出生了再來公佈，看了是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔！」

昆凌過去就多被懷疑懷有身孕，然而夫妻倆從沒正面回答，昆凌更曾透露自己暫時不考慮生第三胎，一切都是考慮到女兒的心情，兩人已經規劃好，如果要再生就等昆凌30歲之後，「現在一男一女剛剛好，如果一輩子就這兩個也很好。」沒想到昆凌才28歲又爆出有喜。

從周杰倫曬出的照片中能看到，昆凌的身材依舊纖細，但肚子已經非常圓潤，看起來已經有孕一段時間，周杰倫也不改童心，在一旁對肚裡的寶寶做出搞笑動作，貼文發布後，立刻引來網友們留言祝賀，短短10分鐘時間就有超過5萬人按讚。