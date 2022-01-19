四年一度亞洲女足頂尖對決，2022女子亞洲盃足球賽1月20日將於印度點燃戰火，台灣女足匯集最強戰力，爭取32年來首張女子世界盃參賽門票。喜愛足球的民眾可透過中華電信MOD(愛爾達體育2台、3台)家族一同為木蘭女足集氣，護送她們前進2023 FIFA女子世界盃。

第20屆女子亞洲盃首次擴增至12隊參賽，同時作為2023 FIFA女子世界盃(由澳洲、紐西蘭合辦)的亞洲區資格賽，扣除以地主身分直接晉級的澳洲，亞洲區另有五席參賽資格。台灣女足過去締造亞洲盃三連霸，打響「木蘭女足」威名，這回將與地主印度、中國、伊朗在A組較勁，20日(四)晚間6點首戰大陸、23日(日)晚間10點對決印度、26日(三)晚間10點與伊朗交手，中華隊將全力以赴爭奪八強門票，朝著重返世界盃的目標跨出第一步。

台灣女足由日籍總教練越後和男領軍，抵達孟買後加入兩位旅日好手蔡明容、程思瑜，隊長丁旗表示目前球隊士氣處於高檔，目標就是要前進明年世界盃32強會內賽。按照賽制，中華隊只要晉級亞洲盃八強並在淘汰賽首戰取勝，將直接獲得世界盃門票，而五到八名球隊也還能透過附加賽及明年舉行的洲際附加賽爭取參賽資格，依照近期台灣女足國際賽的表現，相當有機會在印度完成任務，邀請國人透過現場直播，見證木蘭女足重返世界盃的關鍵戰役。