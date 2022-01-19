老蕭昨晚頂著一頭爆炸頭無預警直播。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（老蕭）18日晚間無預警直播，他素顏、身穿保暖衛生衣且頂著野生爆炸頭，一上線就跟大家說，接下來要在直播中調整吉他的琴弦，可能會好幾個鐘頭，大家可以一起繼續手邊的事情，也可以去忙自己的，不要理他，引來歌迷紛紛留言表示要陪伴他，最高流量來到330萬人，正巧是老蕭的生日密碼。

由於18日是老蕭媽媽以及哥中之哥周杰倫（周董）的生日，老蕭正式「調琴」前先祝賀蕭媽和杰倫哥生日快樂，說自己非常非常非常想念家人，也非常想念朋友們跟同事，還有家中的毛小孩們，當然也非常想念支持他的歌迷們。

老蕭日前除了推出新歌《同情情敵》，近來也在新節目《閃光的樂隊》表現突出，尤其在節目上大秀吉他以及驚人鼓技，屢屢突破收視，好口碑不斷。不過，他也不小心感冒了一個禮拜，之前因為咳嗽一直無法好好入睡，前天終於一覺到天亮，已經快好了，非常感謝大家這幾天的關心。