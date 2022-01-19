嘉義市家俱行大火 濃煙蔽天延燒3戶搶救中 14:212022/01/19 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市北港路家俱行大火，火勢猛烈。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市北港路家俱行大火，火勢猛烈，消防人車搶救中。（讀者提供） 嘉義市北港路靠近部立嘉義醫院附近的民宅火災，消防局119約1時58分許接獲民眾報案，趕到現場，已有家俱行、洗車場、快遞公司等店家冒出濃濃黑煙，火勢猛烈，至少已延燒3戶，尚未傳出有人受困，消防人車全力搶救中。 嘉義市單月約7、8件火災 黃敏惠祈佑四季無災 享受芬多精 蘭潭後山步道森林小旅行 #嘉義市 #北港路 #延燒 #家俱 #部立嘉義醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國都市地價指數 持續上漲 04:102022/01/16 財經要聞 嘉義市市民集團結婚46對新人 戴口罩「疫」起甜蜜走紅毯 18:332022/01/16 生活 疫情升溫 嘉義市大型接種站即起開放18歲以上預約接種第三劑 16:412022/01/18 生活 王美惠為嘉義市學校爭取補助整修硬體 市府：中央及地方分攤 18:462022/01/12 生活 西堤群聚延燒 桃園3幼兒園預防性停課 11:102022/01/16 生活 桃機疫情延燒 3校去2天1夜畢旅惹議 教育局回應了 21:352022/01/13 生活 桃園今＋6！西堤群聚案延燒3顧客、3學生確診 桃擴大採檢600人 12:082022/01/15 生活 鱈魚變大比目魚 螺肉罐頭又過期 嘉義市這家餐廳挨罰10萬 16:152022/01/18 生活 雲嘉首座 底渣再利用場動土 04:102022/01/14 地方新聞 防堵Omicron延燒 台南各醫院即日起限制非必要探病 11:482022/01/19 生活 嘉義市首座木構造民宿 呈現新舊共融的樸質風貌 17:082022/01/15 生活 社會熱門新聞 人妻半夜回家見車位遭鄰居「霸停」氣炸 網一面倒叫她用這招 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 拉法葉艦成「愛之船」 1女兵同劈3艘艦5士官 海軍震怒全汰除 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 嘉義市家俱行大火 濃煙蔽天延燒3戶搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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