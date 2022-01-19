嘉義市北港路家俱行大火，火勢猛烈，消防人車搶救中。（讀者提供）

嘉義市北港路靠近部立嘉義醫院附近的民宅火災，消防局119約1時58分許接獲民眾報案，趕到現場，已有家俱行、洗車場、快遞公司等店家冒出濃濃黑煙，火勢猛烈，至少已延燒3戶，尚未傳出有人受困，消防人車全力搶救中。