18日，日本央行宣布不升息，並希望通膨能升至2%目標值。不過，日本財務省19日估算，倘若日後日本升息至2.3%，當地政府的還債成本到了2025財年時，將首度超過30兆日圓，約2615.5億美元。

在日本財務省5年期的年度估算中，到了2023財年時，日本須償還24.3兆日圓。兩年後，萬一日本到時候的利率已升至1.3%，2025財年償債金額將達到28.8兆日圓。

目前，要遞交給日本眾議院討論的版本，是當地利率若升至2.3%，到2025財年時，負債成本將首次超越30兆日圓，來到32.5兆日圓。

若日本利率一直調升並到3.3%時，當地政府無論在推動教育、國防以及公共工程等政策上面，都會變得困難度很高，因為債務支出又會大增至36.3兆日圓。

日本現今的低利按兵不動，就是希望量化寬鬆貨幣政策，能刺激當地景氣回升。日前，日本政府也通過一項規模超過自己經濟體兩倍以上，約55兆日圓的振興方案。

債台高築的日本可以利用大撒錢政策來提升當地景氣，就是仗著自己超低利率的優勢，可將債務成本保持在頗低水位。不過，多年來習慣在一些鄉鎮地區，乏人問津的基礎建設上大興土木的日本政府，未來近期要編列的償債支出項目，將有機會達到目前近108兆日圓政府預算的25%。

在日本政府每年預算方面，名目經濟成長率假設訂在3%，2025財年將又創紀錄，增至約112兆日圓。同時，稅收可望也達創紀錄的72兆日圓左右，至於非租稅收入，估計為5.6兆日圓，屆時，整個政府債務預計將減至34兆日圓上下。

不過，過去兩年為了要抗疫，日本政府已經發行多輪公債籌資。因此，償債成本所增加的金額，或許將略高於所增的預算支出。