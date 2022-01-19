24歲南韓美妝YouTuber宋智雅，因參加Netflix戀愛實境秀《單身即地獄》爆紅，在節目中精緻又自信的模樣讓她成為關注焦點，然而她卻遭爆料身上的名牌是假貨，儘管宋智雅立刻就道歉認錯，人氣還是一落千丈，如今又傳出她連豪宅都是租來的，出資者還是大陸的經紀公司。

宋智雅的身材火辣，加上可甜可辣的精緻臉蛋，她在節目中展現過人的自信，每每出場總是滿身名牌，迅速成為少女們爭相模仿的對象，沒想到卻被踢爆不少名牌飾品和服裝都是盜版，宋智雅也立刻在IG發布手寫道歉信，坦承身上穿的名牌確實有些是假貨，同時將有爭議的照片都刪除。

宋智雅在文中表示，此次事件也讓她了解智慧財產權的重要性，因此鄭重的向所有人道歉，保證自己往後不再犯，她透露自己的夢想是創立個人品牌，對忽視設計師以及相關人士的智慧財產權感到抱歉，然而大部分網友還是不領情。

沒想到才不到幾日，網路上又瘋傳宋智雅所住的豪宅「首爾林Trimage」是租來的，由於先前她才拍攝「獨自住在韓幣30億豪宅裡」影片，開箱豪宅內部裝潢，不少人都以為這是她自己買下的，結果卻是月租，出資者也不是自己，而是大陸經紀公司，讓她還來不及回溫的人氣又再度又受到考驗。