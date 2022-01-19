國民黨團昨在朝野協商時指出，華視總經理莊豐嘉和黨團協商預算提案時，出言恐嚇若不撤案，將召開記者會修理國民黨。國民黨前青年團總團長田方倫、前中視主播郭岱軒今天到華視聲援民進黨團總召柯建銘「求仁得仁說」，要求莊豐嘉應立刻辭職下台，另主張成立查核「台灣事實查核中心」的第三方獨立調查單位，避免該中心成為執政者的澄清助攻隊。

面對國民黨團質疑，華視總經理莊豐嘉上午舉行記者會，否認曾說「修理國民黨團」，他提到，國民黨要求華視停止與事實查核中心合作，但其實雙方早在去年3月就終止合約，希望國民黨撤案，但國民黨以此要脅，要刪除公視台語台預算，而公視台語台找華視製播，這將直接影響到華視的收入，因此堅持政治力不該干預新聞。

有意角逐台北市松山信義區市議員、新北市新莊區市議員的藍營青年田方倫、郭岱軒，今天上午到華視大樓外舉行記者會，田方倫表示，華視究竟是什麼樣的囂張單位，跟有問題的事實查核中心合作，立委請華視來解釋報告，刪減預算剛好而已，但莊豐嘉卻稱此為政治報復，並怒批「莊方嘉就是執政黨的走狗，有總來告我」。

郭岱軒說，華視新聞台過往有黨政軍的介入，現在是8成官股，立委提案要求華視說明與事實查核中心的關係，是否藉此打擊異己，其中是否有選擇性辦案，有待了解。

郭岱軒指出，莊豐嘉必須講清楚，為何華視7樓有事實查核中心的獨立辦公室，在新聞特攻隊、打假特攻隊單元有多少跟疫情相關的不實訊息的宣導，在幫衛福部長陳時中代言， 試問陳時中有無領華視薪水。

田方倫質疑，BNT是大陸製疫苗的言論查了沒？過往政府官員的荒謬假言論查了沒？行政院長蘇貞昌稱三接未蓋在藻礁上到底查了沒？

田方倫與郭岱軒齊聲表示，因此，不只要聲援民進黨團總召柯建銘向莊豐嘉喊話，「莊豐嘉要求仁，就讓他得仁」，要求莊豐嘉滾蛋下台，更期待成立查核事實查核中心的查驗單位。