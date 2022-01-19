溪美里長葉仁德致詞（三重區公所提供／戴上容新北傳真）

三重區溪美邊坡過去模樣（戴上容攝）

為嚇阻偷倒垃圾之人，三重區溪美里長在邊坡貼滿符咒，圖為過去照片（戴上容攝）

新北市三重區溪尾街緊鄰高速公路旁，緊鄰民宅、有效阻撓噪音的邊坡常被不肖人士傾倒垃圾，里長葉仁德曾貼滿符咒嚇阻偷倒垃圾情形，新北市議員王威元接獲陳情，爭取邊坡地綠美化經費，工程於今19日完工啟用，三重區公所表示，綠廊合計共500公尺並增設休憩體健設備。

國道1號高速公路行經三重區約計有2.3公里，二側邊坡共計4.6公里，因三重區人口稠密休閒綠地空間有限，近20年來，公所結合里長積極向交通部高速公路局認養近2.9公里邊坡，提供更多的休閒遊憩環境，然而溪美里過去礙於經費不足，遲未改造。

溪美里長葉仁德表示，三重區溪美里溪尾街27巷、仁愛街口高速公路邊坡種植矮林、樹木隔絕高速公路噪音，卻總被不肖人士丟棄垃圾、廚餘以及動物屍體，居民抱怨連連，他也分享過去蹲點試圖逮住亂丟垃圾之人曾被垃圾丟滿身。

葉仁德也說，他2020年時把平安符咒掛在高速公路邊坡，嚇阻亂丟垃圾的人，效果奇佳。然而，他仍希望能根本解決問題，將邊坡打造成人人喜愛的綠色環形步道，翻轉社區髒亂點；新北市議員王威元表示，他接獲里長陳情後，積極會勘並投入建設款改善環境。

三重區長陳奇正表示，公所在新北市新建工程處補助650萬經費下，打造長度為250公尺，上下層共計500公尺溪美里高速公路邊坡環狀綠廊，另增設矮灌木植栽、景觀燈與無障礙斜坡道和體健設施，邊坡徹底翻轉邊坡髒亂印象，成為人人喜愛的休憩場域。