集集鎮長陳紀衡積極向中央爭取經費，終於將在今年動工修復，預計在2022年底完成修繕作業，陳紀衡表示，希望能如期如質完工，讓樟腦出張所風華再現。(公所提供／吳建輝南投傳真)

1942年興建的集集樟腦出張所，由國有財產局委託集集鎮公所代管，總面積達4200平方公尺，約有10棟完整建築，包括辦公廳舍、宿舍等，都是傳統木造日式建築。(公所提供／吳建輝南投傳真)

此次文化部補助近1億6000萬元經費，包括歷史文創空間、差旅空間、農食文創產品區、餐飲區、以及藝文駐村展演空間等等。(公所提供／吳建輝南投傳真)

集集樟腦出張所是台灣過去負責製作樟腦的單位之一，外觀自日據時期遺留至，於2019年被列為南投縣歷史建築，集集鎮長陳紀衡積極向中央爭取經費，終於將在今年動工修復，預計在2022年底完成修繕作業，陳紀衡表示，希望能如期如質完工，讓樟腦出張所風華再現。

1942年興建的集集樟腦出張所，由國有財產局委託集集鎮公所代管，總面積達4200平方公尺，約有10棟完整建築，包括辦公廳舍、宿舍等，都是傳統木造日式建築，此次文化部補助近1億6000萬元經費修繕，打造歷史文創空間、差旅空間、農食文創產品區、餐飲區、以及藝文駐村展演空間等等。

建築師景雅琦表示，將分成三期工程進行修復，第一期預計年後開工，除了將歷史建築修復並賦予新使命外，也整合周邊交通動線，導入景觀、照明、生態、節能等綠建築的指標，為期１年的修復過程，也會邀請大專院校建築及文資相關科系學生，及在地中小學生等，到現場認識舊建築的修復工法，引領學子發現建築人文之美。

陳紀衡說，歷史建築修復相當困難，必須先調查研究、規劃、接著文資審議等專家多次審查，才能完成各項程序，「集集樟腦出張所建築群再造歷史現場計畫」總經費近2億，文化部補助近1億6，剩餘由公所自籌，希望完成後能成為集集鎮民欣賞展覽、喝咖啡，重溫歷史的好去處，更希望能促進集集觀光發展。

公所表示，集集樟腦出張所是台灣僅存、規模最完整的樟腦出張所，希望能透過文化資產場域活化利用，連結集集地區歷史脈絡與當代生活需求，打造成地方與外地人都會慕名而來的歷史文創空間，同時體現文化資產保存與觀光旅遊的目標。