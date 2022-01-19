落地採檢20日起擴大範圍 南亞、東南亞旅客也入列

新冠肺炎本土疫情連環爆，國內日前檢出一名機場防疫人員確診，病毒序列與南亞、東南亞有關。為因應境外風險，中央流行疫情指揮中心繼11日起推動長程航班落地採檢後，今宣布20日0時起擴大實施於南亞、東南亞航線，預計明日會多出10航班旅客接受採檢。

機場的防疫人員（案17928）日前確診，近期經定序發現和清潔員無關，個案感染的是Omicron，但與其他本土個案序列不同，境外移入個案中相近的是南亞、東南亞。當時指揮官陳時中透露，未來擴大落地篩檢會從南亞、東南亞開始。

今日陳時中表示，落地採檢做了幾天後，已趨於成熟，因此將擴大入境旅客落地採檢，在1月20日0時起，除了長程航班，南亞、東南亞航線抵台的旅客也適用。初步了解，明日南亞、東南亞的人會多出10個航班，一切已準備就緒，希望落地就能檢出，確保社區安全。

根據指揮中心統計，昨日入境的長程航班共有6班、393人，其中18人確診，陽性率為4.58%，較前幾日低。另今日上午則有5航班、223人入境，其中10人去真，陽性率為4.48%。落地採檢政策上路以來，累計至昨日已有8天，共檢驗3934人，其中247人陽性，陽性率6.28%。